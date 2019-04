Auto in fiamme nella notte, indagini in corso

Si allunga ancora l’elenco delle auto avvolte dalle fiamme.

Ieri sera, poco prima di mezzanotte, una Fiat Multipla è stata distrutta in seguito a un incendio. Era parcheggiata in via Rucellai, traversa di via Castel del monte.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Delle indagini del caso si stanno occupando i carabinieri di Trani.