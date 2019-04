Auto in fiamme ieri sera in una traversa di viale Vittorio Veneto.

Intorno alle 23.30 ha preso fuoco una Renault Clio parcheggiata in via Lodi, nei pressi della scuola Fornelli. Il veicolo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme e distrutto. Danneggiata anche una Fiat Punto.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Sul posto anche i carabinieri di Trani. L'ipotesi più plausibile è quella dell’incendio doloso, ma sono in corso gli accertamenti del caso.

L'auto era posteggiata a ridosso di un'abitazione al piano terra nella quale vivono due anziani. Il fumo ha invaso l'appartamento, tanto che i pompieri hanno richiesto l'intervento del personale del 118 per prestare loro eventuali soccorsi. Per fortuna però, spavento a parte, per i due non c'è stata alcuna conseguenza.