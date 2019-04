L'abbazia sfregiata. Ancora una volta.

Nelle scorse ore disegni e scritte - tra cui alcune frasi ingiuriose nei confronti delle forze dell'ordine - sono comparsi sulle panchine in pietra bianca e sui vetri posti a protezione dei lucernari dei sotterranei.

Un mese fa nella stessa piazza era stato divelto un lampione. Prima ancora, e in più occasioni, quei luoghi erano stati imbrattati con la vernice spray.

Gesti incomprensibili, gratuiti e idioti, per i quali le parole di condanna non bastano e servono a poco. Occorrerebbe, più che mai, che attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in piazza si riuscissero a individuare le mani che hanno impugnato le bombolette spray e che si sono "divertite" a danneggiare i beni della collettività, contribuendo ad abbassare il livello di civiltà della città.

E, chissà, magari per qualche strano motivo potrebbe accadere quanto già recentemente avvenuto nelle città vicine, quando chi ha vandalizzato beni pubblici è poi intervenuto a proprie spese e con olio di gomito per sistemare le cose.

A Giovinazzo, per esempio, dove due mesi fa alcuni ragazzi avevano imbrattato il muro nelle vicinanze di Arco Cattese, nel borgo antico della città. Gli autori dell'atto vandalico, tutti ragazzi, si sono pentiti e insieme ai genitori hanno provveduto a ripulire le scritte fatte con lo spray blu.

Qualcosa di simile è accaduto a Ruvo durante le feste natalizie: la giostra di piazza Matteotti, ripetutamente danneggiata, è stata riparata dai ragazzi che l’avevano vandalizzata, insieme ai loro genitori.

Fantascienza? No, educazione e civiltà.