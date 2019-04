Piove nel tensostatico. In un post pubblicato su Facebook, Riccardo Lerro - ex giocatore dell'As Basket Corato e ora tecnico delle giovanili della Nuova Matteotti Corato - mostra le foto del linoleum bagnato in due punti ben distinti, vicino alla linea di uno dei due lati lunghi, nei pressi dei due canestri. «Sembra una piscina con annessa pista di pattinaggio» scrive Lerro nel post.

La pioggia entra nella tensostruttura attraverso dei piccoli fori presenti sul soffitto. «Abbiamo già segnalato la cosa più volte all'ufficio preposto del Comune di Corato, ma nessuno è intervenuto e noi ci siamo stancati» racconta Franco Gatta, direttore sportivo della Nmc, una delle società che utilizzano l'impianto.

«Purtroppo è un problema che ci danneggia perché, in caso di pioggia, siamo costretti a saltare l'allenamento. La struttura è logora - continua - e col tempo andrà sempre peggio perché i fori si allargheranno e se ne creeranno di nuovi. Noi utilizziamo il nostro materiale per mettere in sicurezza il campo e poter disputare le partite».

Anche la Polis, che divide gli orari con la Nuova Matteotti, lamenta le stesse problematiche. A inizio anno la società di pallavolo aveva provveduto a rattoppare due grandi fori a spese proprie, causate dai botti di capodanno lanciati sulla tensostruttura da ignoti.