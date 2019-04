Auto si ribalta in zona Calendano. Donna estratta dalle lamiere

Questo pomeriggio, intorno alle 17, una Punto grigia si è ribaltata nei pressi della frazione di Calendano. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma pare che la donna alla guida dell'auto, abbia perso aderenza con il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, e si sia capovolta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della postazione 118 di Terlizzi. La donna, incastrata all'interno dell'abitacolo, è stata estratta dalle lamiere e trasportata in codice giallo all'ospedale Bonomo di Andria. Non è in pericolo di vita.