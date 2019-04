Incidente mortale sull'autostrada, ferito un poliziotto coratino

Un poliziotto coratino di 43 anni è rimasto ferito in un grave incidente stradale che si è verificato questa notte intorno alle 2 sulla autostrada A14 tra Molfetta e Bitonto e nel quale hanno perso la vita due 50enni di origine albanese.

Secondo una prima ricostruzione, le due persone decedute - un uomo e una donna - viaggiavano verso Bari a bordo di una Renault Clio quando, per cause ancora da accertare, l'auto si è ribaltata finendo contro il guardrail e fermandosi in direzione opposta rispetto al senso di marcia.

Pochi istanti dopo nello stesso punto è sopraggiunta una Ford Kuga condotta dall'agente coratino che non è riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo rimasto fermo sulla carreggiata.

Il 43enne, che avrebbe riportato diverse ferite, è stato soccorso dal personale del 118 e condotto al Policlinico di Bari. Niente da fare, invece, per i due occupanti della Clio.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Per alcune ore l'autostrada è rimasta chiusa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Molfetta.