Una cava dismessa ubicata in contrada “Colonnella”, al confine con il territorio di Corato, è stata sottoposta a sequestro giudiziario preventivo in quanto al'interno, lungo una parete, sono stati rinvenuti rifiuti su una superficie di circa 20 metri quadrati.

Su segnalazione del nucleo guardia ambientale, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bisceglie insieme ai vigili del fuoco del nucleo batteriologico chimico radioattivo che hanno proceduto alle verifiche del caso. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa che si sono riservati di procedere ad una campionatura dei rifiuti, sovrastati da terriccio, a vista costituiti da inerti rinvenienti da attività di demolizione edile, pneumatici e oli minerali. La polizia locale ha provveduto inoltre ad inviare una notizia di reato contro ignoti alla Procura della Repubblica di Trani per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose.

«Di fronte a queste situazioni è importante essere puntuali e non lasciare nulla al caso» ha commentato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «La lotta all’inquinamento passa dall’attento pattugliamento del territorio. Per questo è necessaria la collaborazione di tutte quelle realtà che conoscono bene la campagna e sono specializzate nel contrasto ai reati ambientali. Solo operando in sinergia si può essere efficaci, proprio come avvenuto in questa occasione, in cui si è riuscito ad evitare che si continuasse a perpetrare una situazione di illegalità e degrado».