Camminava dando calci e spintoni ai passanti, giovane ragazzo fermato dalle forze dell’ordine

Lunghi momenti di agitazione questa mattina per le strade del centro cittadino. Un giovane ruvese di circa 25 anni ha assunto comportamenti violenti nei confronti dei passanti, prima in piazza Vittorio Emanuele (nei pressi della fontana della Montagnola) e poi in un negozio di via Ruvo. Il ragazzo, che stava tentando di allontanarsi dai propri genitori, si faceva largo per strada a suon di calci e spintoni. Ha continuato con azioni simili anche nei confronti del personale del negozio e dei clienti presenti in quel momento, intorno alle 11.30.

Sono ancora tutte da accertare i motivi che hanno portato il ragazzo ad assumere questo tipo di comportamento. Di fatto sono stati necessari gli interventi della polizia municipale, allertata da una pattuglia della Metronotte che ha assistito alla scena, e dei soccorritori del 118 che hanno placato l’ira del giovane.

Secondo le informazioni al momento disponibili, a parte lo spavento per la situazione inconsueta, nessuno ha riportato ferite degne di nota.