Scontro sulla complanare, un ferito

È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato questa sera intorno alle 21 sulla complanare est della provinciale 231.

Due le auto coinvolte, una Bmw e una Ypsilon, che si sono scontrate nei pressi dello svincolo di via Sant'Elia. Non è da escludere che tra le cause del sinistro vi sia anche il fondo stradale bagnato.

Il passeggero della Ypsilon, ferito in maniera non grave, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Umberto I di Corato.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.