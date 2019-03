Bari Nord, domani dieci treni soppressi sulla tratta Bari-Ruvo/Corato

Attraverso una comunicazione ufficiale, Ferrotramviaria ha reso noto che, per interventi tecnici di verifica sulla linea, saranno soppressi diversi treni. Le tratte interessate sono quelle da Bari a Ruvo/Corato e Corato/Ruvo-Bari nella serata di sabato. Inoltre la domenica mattina saranno soppressi altri treni sulla tratta Bari-Bitonto e viceversa. Sono previsti bus sostitutivi che effettueranno le stesse tratte.

Nel dettaglio i treni che saranno soppressi.

Sabato

Tratta Bari - Ruvo/Corato

ET 91358 in partenza alle ore 21,28;

ET 91362 in partenza alle ore 22,07;

ET 91044/91496 in partenza alle ore 22,17

ET 91046 in partenza alle ore 22,51.

Tratta Corato/Ruvo – Bari:

ET 91355 in partenza alle ore 21,53;

ET 91055 in partenza alle ore 22,02;

ET 91357 in partenza alle ore 22,33;

ET 91057 in partenza alle ore 22,58

ET 91497 in partenza alle ore 23,29

Domenica

Tratta Bari - Bitonto:

ET 91252 in partenza alle ore 05,10;

ET 91254 in partenza alle ore 05,40;

ET 91256 in partenza alle ore 06,18;

ET 91258 in partenza alle ore 07,04;

ET 91260 in partenza alle ore 07,40;

ET 91262 in partenza alle ore 08,32;

ET 91264 in partenza alle ore 09,15;

ET 91266 in partenza alle ore 10,02;

ET 91268 in partenza alle ore 10,49;

ET 91270 in partenza alle ore 11,24.

Tratta Bitonto – Bari:

ET 91253 in partenza alle ore 05,45;

ET 91255 in partenza alle ore 06,24;

ET 91257 in partenza alle ore 07,00;

ET 91259 in partenza alle ore 07,48;

ET 91261 in partenza alle ore 08,33;

ET 91263 in partenza alle ore 09,16;

ET 91265 in partenza alle ore 10,03;

ET 91267 in partenza alle ore 10,45;

ET 91269 in partenza alle ore 11,30;

ET 91271 in partenza alle ore 12,25.