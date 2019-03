Carcasse di lupo ritrovate nella murgia barese

Due canis lupus investiti da autoveicoli sono stati rinvenuti dai Carabinieri Forestali di Cassano di Murge e Corato.

Il primo ritrovamento è stato effettuato, in seguito a una segnalazione, dai militari della Stazione di Cassano delle Murge, nell’agro di Sannicandro di Bari, in contrada Casatromba. Sono intervenuti in loco anche il personale dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del servizio veterinario della Asl. Da un esame obiettivo, si è stabilito che il decesso dell’esemplare è avvenuto verosimilmente a seguito di impatto con autoveicolo. Si escludono, pertanto, cause legate ad attività di bracconaggio. La carcassa dell’animale è stata consegnata all’osservatorio faunistico regionale Puglia.



Il secondo rinvenimento di carcassa di lupo è stato effettuato nell’agro di Altamura lungo la sp.18 in località Monsignore dagli uomini della stazione Carabinieri Forestale di Corato. In loco erano già presenti i veterinari della Asl di Bari, nonché il personale del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari. Anche in questo secondo caso, il decesso è dovuto all’impatto con un autoveicolo. La carcassa dell’animale è stata trasferita all’istituto zooprofilattico di Foggia.