Furto nella parrocchia San Gerardo, rubati i pluviali in rame

Ladri in azione nella parrocchia San Gerardo in via Castel del Monte.

La notte scorsa ignoti si sono introdotti nel cortile e hanno smontato e rubato sette-otto canali pluviali in rame che circondano la chiesa.

Altri due pluviali non sono stati rubati ma sono rimasti danneggiati probabilmente in seguito al tentativo dei ladri di smontarle.

Non è la prima volta che la parrocchia subisce un furto del genere. Per lo stesso motivo nel 2014 furono arrestati tre giovani.