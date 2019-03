Donna derubata mentre era in auto: «Ora mi fa paura tornare a casa la sera»

«Ho negli occhi l'immagine fissa del ragazzo incappucciato e senza volto che ieri sera, mentre ero in macchina, ha aperto lo sportello per rubarmi la borsa. Ho vissuto attimi di smarrimento, incredulità. Ora la conta dei danni, il percorso insidioso e macchinoso per il recupero dei documenti e soprattutto la sensazione di impotenza ed invasione di una sfera privata».

Una testimonianza tanto amara quanto vera, intrisa di paura ma anche di tristezza per una situazione che in città sembra stia sfuggendo di mano. A renderla pubblica, questa mattina, è stata una donna di Corato.

Raggiunta telefonicamente dalla redazione di CoratoLive.it ha confermato quanto scritto e aggiunto: «non è tanto al danno economico che penso, quanto alla paura che ho vissuto. Il ladro ha preso ciò che voleva ed è scappato via in pochi secondi.

Erano solo le 23.30, mi trovavo in via San Domenico, ma il centro cittadino era già deserto e regnava un silenzio assordante. Mi è sempre piaciuta la notte, proprio per quel senso di quiete, ma ora mi fa paura e mi sento un po' incosciente per tutte le volte che sono tornata a casa anche a notte fonda ammirando quelle strade vuote e quel silenzio».

È il secondo episodio simile che accade in pochi giorni. Sabato sera, intorno a mezzanotte, una signora è stata scippata mentre camminava con suo marito in via Luigi Tarantini, nei pressi della chiesa dei Cappuccini. Un ragazzo

incappucciato l’ha raggiunta alle spalle, le ha strappato la borsa ed è scappato.