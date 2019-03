Avevano una pistola pronta a sparare, arrestati due giovani

Carnevale coratino, si riparte. Diretta facebook dalle 15 sulla pagina di CoratoLive

Splenderà il sole anche sulla seconda e ultima sfilata del 40esimo Carnevale coratino in programma questo pomeriggio. Come già avvenuto per il corteo di domenica (clicca qui per vedere le foto), anche oggi CoratoLive. it trasmetterà la sfilata in diretta dalla propria pagina facebook.