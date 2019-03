Un tentato furto con modalità tipiche dell'assalto a un blindato.

Può essere descritto così il colpo che ieri pomeriggio una banda di malviventi ha provato a mettere a segno ai danni di una villa in contrada San Luca, non lontano dalla ex statale 98.

I ladri hanno prima tagliato un grosso albero e lo hanno collocato di traverso sulla strada d'accesso alla villa per evitare che potessero sopraggiungere veicoli. Poi, non contenti, hanno sparso sul viale un gran numero di chiodi a tre punte. Infine hanno spostato dei grossi massi per rendere ancora più complicato l'accesso alla zona.

Quando l'allarme dell'abitazione ha richiamato l'attenzione della, alcune pattuglie delle Guardie campestri sono giunte sul posto, ma sono inevitabilmente rimaste bloccate con le gomme squarciate dai chiodi. Nel momento in cui le forze dell'ordine sono riuscite a raggiungere la villa, i malviventi erano già fuggiti, senza aver portato via nulla, ma dopo aver comunque causato diversi danni alla villa. A cominciare dal cancello d'ingresso, sfondato con un fuoristrada.

Sul posto è giunta la scientifica che ha effettuato i rilievi del caso. Polizia e carabinieri hanno poi avviato le indagini.