Ragazzini con coltelli creano scompiglio nel corteo dell'Oriani-Tandoi. Preside: «Tragedia sfiorata»

Musica, divertimento, migliaia di ragazzi pieni di entusiasmo nel mezzo del corteo e tanti spettatori lungo il percorso. Eppure c'è stato un episodio che ha guastato l'atmosfera del 40esimo Carnevale coratino.

Durante la sfilata, un gruppetto di ragazzini armati con dei coltelli si sarebbe infatti intrufolato tra gli studenti dell'istituto Oriani-Tandoi, creando scompiglio e facendo temere il peggio.

A denunciarlo è stata la dirigente scolastica, Angela Adduci, quando è salita sul palco di piazza Cesare Battisti per presentare il gruppo mascherato della sua scuola.

«C'è una nota negativa in questa festa così grande» ha esordito la preside. «Tra poco vi devo lasciare perché devo andare subito in caserma a depositare una denuncia. Ci sono gruppi di ragazzini di 13-14, 15 anni massimo che vanno in giro con i coltelli. È una cosa molto brutta» ha continuato.

«Faccio appello a scuole e associazioni: lavoriamo tutti insieme per poter far sì che il carnevale sia una festa e non una tragedia sfiorata, perché oggi l'abbiamo davvero sfiorata. Questo nonostante la bella organizzazione e la presenza delle forze dell'ordine, anche se forse ce ne volevano ancora di più. Non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti sinora».

Da parte sua il presidente della Pro loco, Gerardo Strippoli, ha subito fatto suo l'appello della preside Adduci: «Non posso che associarmi a queste parole, il carnevale è nato proprio per dare un esempio di sano divertimento. Non dobbiamo permettere a qualche sciocco di rovinare la nostra festa».