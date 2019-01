Già ieri la situazione delle strade non era delle migliori. Come testimoniato dal video pubblicato sulle pagine di CoratoLive.it, la circolazione su via Ruvo era particolarmente difficoltosa, soprattutto a ridosso del ponte

Ferrotramviaria: «Servizio autobus sospeso per tutta la giornata»

A darne comunicazione ai viaggiatori, attraverso il profilo facebook ufficiale, è direttamente l'azienda che gestisce il trasporto su rotaia della linea Bari nord

Cronaca di La Redazione

Via Ruvo, la neve provoca disagi sul ponte

Le avverse condizioni meteo e le nevicate delle ultime ore hanno reso «impraticabili» le strade. Per questo motivo «il servizio automobilistico dei bus Ferrotramviaria è sospeso per tutta la giornata, compreso quello sostitutivo da Ruvo ad Andria». A darne comunicazione ai viaggiatori, attraverso il profilo facebook ufficiale, è direttamente l'azienda che gestisce il trasporto su rotaia della linea Bari nord. Già ieri la situazione delle strade non era delle migliori. Come testimoniato dal video pubblicato sulle pagine di CoratoLive.it, la circolazione su via Ruvo era particolarmente difficoltosa, soprattutto a ridosso del ponte.