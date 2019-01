Incendio nel centro storico, in fiamme una Bmw

Erano circa le 3 quando una Bmw parcheggiata in via Piagione, a pochi passi da piazza Di Vagno, ha iniziato a bruciare. Un ennesimo caso in cui l'ipotesi dell'incendio doloso resta la più accreditata.

Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Corato, i danni sono stati circoscritti alla parte anteriore del veicolo.

Delle indagini si stanno occupando gli uomini del commissariato di polizia, giunti sul posto nel cuore della notte insieme alle guardie giurate dell'Imevi.