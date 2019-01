Temperature in calo, la protezione civile avverte: “Nevicate in arrivo”

Per la giornata di domani, 2 gennaio, il transito sulla penisola italiana di una saccatura di matrice nord-europea determinerà un’irruzione di aria fredda sulle regioni del medio e basso versante adriatico.

Sulla Puglia sono attese, a partire dalla serata di domani, un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, un generale sensibile calo delle temperature e precipitazioni a carattere nevoso.

Le nevicate interesseranno i settori centro settentrionali della regione, inizialmente fino a quote collinari (600-400 metri) per estendersi progressivamente fino a quote di pianura con interessamento delle aree costiere nel corso della nottata e della giornata del 3 gennaio.

Il Centro Funzionale ha dichiarato un’allerta gialla per vento e neve a partire da domani sera e per le successive 24 ore.

La Protezione Civile Regionale monitorerà gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteorologica attesa ed in atto.