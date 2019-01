Non c'è ordinanza che tenga. Anche una decisione così restrittiva come quella presa dal commissario prefettizio non è bastata ad eliminare il problema dei botti di fine anno. Le strade lo dimostrano, piene di quel che resta della voglia di cacciare il 2018 a suon di esplosioni.

Se da un lato c'è la rabbia dei padroncini degli amici a quattro zampe, terrorizzati dai botti, dall'altro c'è il solito timore che qualcuno sia rimasto ferito. Uscire di casa dopo la mezzanotte, come ogni anno, poteva essere rischioso: in molte strade i fuochi di artificio venivano lanciati dai balconi rischiando di esplodere sotto le auto che in quel momento si trovavano a passare. Quel che resta sono la sporcizia e i danni: con un petardo qualcuno ha distrutto uno dei contenitori di raccolta degli escrementi dei cani in piazza Italia; e poi ancora, una scena simile nei pressi dell'istituto tecnico "Tannoia" i bidoni dei rifiuti.

