Tragedia sfiorata all'alba, in fiamme autocisterna per trasporto gas Copyright: CoratoLive.it

Si è sfiorata la tragedia questa mattina prima dell'alba poco fuori il centro abitato di Corato. Per cause ancora da accertare, un'autocisterna per il trasporto del gas metano ha preso fuoco sulla provinciale 238 Corato-Trani, all'altezza dello svincolo vero la provinciale 231.

Dopo aver scaricato il gas in un distributore di metano, intorno alle 6, il conducente del mezzo ha dato l'allarme avendo visto le fiamme provenienti dalla motrice.

Provvidenziale l’intervento dei vigili fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando lo schiumogeno e riuscendo ad evitare che raggiungessero la cisterna e provocassero una potente esplosione. Per completare tutte le operazioni necessarie, gli uomini del distaccamento di Corato sono stati aiutati da una squadra arrivata con l'autobotte da Barletta.

Tre le pattuglie di carabinieri giunte sul posto da Corato e Trani hanno bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia per garantire la sicurezza.