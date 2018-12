Scontro treni, il 19 dicembre il Gup decide sul processo

Il 19 dicembre prossimo il Gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, deciderà se mandare a processo i 18 imputati coinvolti, a vario titolo, nell’inchiesta sull’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato: 23 persone morirono e altre 51 rimasero ferite nello scontro tra due treni che viaggiavano in direzioni opposte sul binario unico della Ferrotramviaria.



È quanto ha ribadito, questo pomeriggio, lo stesso giudice a conclusione dell’udienza nell’aula bunker del carcere di Trani, tutta dedicata alle repliche dei difensori degli imputati. All’udienza del 4 dicembre scorso la Procura aveva già confermato la richiesta di processo per tutti gli imputati, spiegando che il vaglio dibattimentale era necessario anche per quanti, attraverso i propri difensori, si erano dichiarati estranei ai fatti contestati.

Oggi hanno replicato soltanto i difensori di Nicola Lorizzo (il capotreno sopravvissuto allo scontro), Virginio Di Giambattista (direttore generale della Direzione generale per i sistemi di trasporto e impianti fissi e il trasporto pubblico locale), Alessandro De Paola e Pietro Marturano (direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria, il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015). Per De Paola la replica è consistita nel deposito di una memoria. Nessuna replica da parte di Ferrotramviaria, che nel procedimento ha sia il ruolo di imputato che di responsabile civile. Mentre è slittata al 19 la replica dell’avvocato Leonardo Iannone per l’ex presidente e ad di Ferrotramviaria, Enrico Maria Pasquini, che aveva già spiegato come nel 2016 non aveva alcuna posizione di garanzia nella società per poter intervenire ed evitare quanto accaduto, avendo dismesso ogni incarico già a fine 2013. Poi il giudice si ritirerà in camera di consiglio per decidere.

Alla sbarra ci sono, complessivamente, 18 persone fisiche e una società. I reati contestati - a vario titolo – sono disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso; mentre la società Ferrotramviaria, imputata come persona giuridica, risponde dell’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi da vertici e dirigenti.

Sono imputati i capistazione di Andria e Corato, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli; il capotreno sopravvissuto Nicola Lorizzo; il dirigente coordinatore centrale (Dcc), Francesco Pistolato; i vertici di Ferrotramviaria, il conte Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria Pasquini; il direttore generale, Massimo Nitti, e il direttore di esercizio, Michele Ronchi; e ancora Giulio Roselli, dirigente divisione infrastruttura di Ferrotramviaria; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura; Tommaso Zonno, coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria; Giandonato Cassano, coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale; Antonio Galesi, capo unità tecnica e responsabile unità tecnica movimento stazioni. Oltre che per Di Giambattista, De Paola e Marturano, il processo infine è stato chiesto anche per Elena Molinaro, direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl, l’unica ad aver scelto il processo con rito abbreviato. Sono costituiti come parti civili (solo nei confronti delle persone fisiche) Regione Puglia, Comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia, associazioni Acu e Anmil, parenti delle vittime e viaggiatori sopravvissuti. Ferrotramviaria e Ministero dei Trasporti sono stati ammessi come responsabili civili.