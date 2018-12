Droga nascosta nelle mutande e nel garage, in manette 20enne incensurato

Proseguono serrati i controlli della polizia giudiziaria di Corato per contrastare lo spaccio di droga.

Stavolta a finire nella rete delle forze dell'ordine è stato un 20enne coratino incensurato che nascondeva in un garage oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi gli agenti, con l'ausilio dei cani del reparto cinofili della Questura di Bari, hanno messo gli occhi su un garage nei dintorni della stazione della città. Ad attirarli, il continuo andirivieni di ragazzi che avveniva nei pressi del locale.

Così, dopo qualche appostamento, i poliziotti hanno deciso di fare irruzione. All'interno c'era il 20enne che all'inizio ha negato la presenza di droga. I cani, entrati in azione subito dopo, hanno però fiutato la presenza di stupefacenti addosso al ragazzo che, infatti, nascondeva nelle mutande una confezione in plastica con all'interno diverse cipolline di marijuana e 9 dosi di cocaina.

La perquisizione, poi estesa anche al resto del garage, ha consentito di rinvenire altra droga tra hashish e marijuana, oltre a circa 350 euro in banconote di piccolo taglio, cellulari, materiale per il confezionamento, bilancini e bustine di cellophane già pronte per l'uso. Alla fine sono stati sequestrati 200 grammi di hashish, 30 di marijuana e 5 di cocaina. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.

Nel prosieguo dell'attività in altre zone della città gli agenti hanno individuato altra droga nel vano scala di un edificio. Dopo aver sfondato la porta in ferro posta a protezione del locale, i cani hanno fiutato la presenza di 50 grammi di marijuana, oltre al consueto materiale per il confezionamento.

I controlli della polizia continueranno a intensificarsi per tutta la durata delle feste natalizie.