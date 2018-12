Donna investita su via Duomo

Una giovane donna è stata investita questa mattina poco dopo le 10 all'angolo tra corso Garibaldi e via Duomo.

La signora stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta una Fiat Musa in fase di svolta.

L'impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma per la donna si è reso comunque necessario l'intervento dei medici del 118 che l'hanno trasportata nell'ospedale Bonomo di Andria per ulteriori accertamenti.

Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale.