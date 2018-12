Auto rubata a Rapolla e trovata a Corato, era nascosta tra le querce

Sono ancora tutti da chiarire i dettagli relativi all’auto ritrovata ieri dalle guardie ambientali d'Italia. Durate un ordinario giro di monitoraggio ambientale, le guardie hanno individuato in via Gravina una Fiat stilo. Il veicolo era stato nascosto sotto delle querce dopo essere stato rubato a Rapolla, un piccolo Comune che si trova in provincia di Potenza. Il furto dell’auto era stato messo a segno nei giorni scorsi, il 28 novembre.



Delle indagini del caso si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Corato.