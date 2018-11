Hanno derubato una tabaccheria tre volte, minorenni “beccati” dalle telecamere

A volte, come in questo caso, non è l'entità del danno a "fare notizia" ma gli autori del gesto.

Nei giorni scorsi tre ragazzi minorenni sono entrati nella tabaccheria di via Dante e, approfittando di alcuni momenti in cui il proprietario era di spalle, hanno rubato profumi, sigarette e caramelle. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutte le volte in cui, allungando il braccio oltre il bancone, i ragazzi hanno preso quello che volevano. Si sono presentati ben tre volte, in tre giornate consecutive e sempre alle 16.30.

«Ho voluto rendere noto questo episodio - commenta il titolare Antonio Menduni - non certo per il danno subito, pari a circa 170 euro, ma per far luce sul fenomeno. Purtroppo questi stessi ragazzi sono stati ripresi più volte dalle mie telecamere mentre rubavano all'interno della mia tabaccheria. Sono giovanissimi ed è per questo che secondo me è necessario intervenire: non possono pensare di restare impuniti. Oggi rubano sigarette e caramelle, domani cosa faranno?. Io ho denunciato il fatto anche ai carabinieri».