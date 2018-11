«Siamo dei miracolati». In due scampati per un soffio alla furia dei cinghiali

«Siamo dei miracolati. I cinghiali ci avrebbero travolti e di noi non avrebbero trovato che pochi resti». Non usa giri di parole l'avvocato coratino Savino Arbore per raccontare lo spaventoso episodio che gli è accaduto alcuni giorni fa mentre stava cercando funghi sulla Murgia insieme a un suo amico.

«Mercoledì scorso, intorno alle 9, ci trovavamo in contrada Franchini, agro di Ruvo di Puglia e in territorio del parco nazionale, per raccogliere funghi» racconta Arbore, ancora scosso. «Ad un tratto, in lontananza, abbiamo visto un enorme branco di cinghiali. Potevano essere almeno cento, forse di più.

Gli animali correvano parallelamente a noi, quindi all'inizio non abbiamo dato troppo peso alla cosa. All'improvviso, però, il branco ha cambiato direzione e ha iniziato a muoversi a velocità forsennata verso di noi. Io e il mio amico abbiamo iniziato a correre, ma davvero potevamo fare ben poco, anche perché davanti a noi non c'era alcun riparo: né alberi, né trulli, né muretti.

Ho pensato "ora è finita", perché ormai i cinghiali ci avevano quasi raggiunti e stavano per travolgerci. Eravamo spacciati. Ma, in maniera del tutto insperata, quando erano arrivati a una decina di metri da noi, senza alcuna spiegazione gli animali si sono fermati di colpo e si sono distesi sul terreno».

Il racconto è concitato come se il fatto fosse accaduto solo poche ore fa.

«Probabilmente i cinghiali non volevano aggredire noi - continua Arbore - ma è ovvio che questo non cambia le cose: ci avrebbero travolti e uccisi e di noi non avrebbero trovato praticamente più nulla. Ringrazio il Signore per come è andata. Ora di tutto questo mi restano una grande paura e la voglia di provare a risolvere questo problema, altrimenti prima o poi ci scapperà il morto.

Vanno organizzate battute di caccia per eliminare questi animali che, ricordo, con noi non c'entrano nulla, ma sono stati introdotti in queste zone anni fa. Le soluzioni proposte in queste ore dalla Regione (l'installazione di sei "corral" per la cattura degli animali) non credo vadano bene. Sono pronto a confrontarmi con chiunque, sapendo di avere dalla mia parte di certo tutti gli agricoltori che hanno subìto danni nei loro campi. Senza dimenticare i gravi incidenti stradali provocati.

Una cosa è certa - conclude Arbore - io a funghi non ci tornerò mai più».