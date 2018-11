Circolazione interrotta sulla Bari-Nord, treni soppressi

È momentaneamente interrotta la circolazione ferroviaria sulla Bari Nord. A causa di un guasto tecnico sulla tratta Bari-Bitonto, che la Ferrotramviaria in una nota diffusa poco dopo le tredici attribuisce al maltempo, sono stati soppressi alcuni treni in partenza per Ruvo.

Il servizio è comunque garantito da autobus sostitutivi che viaggiano con partenza alla stessa ora dei treni in programma, sia in direzione Bari che in direzione Bitonto», assicura la società. Normalmente attiva invece la linea FM1 che collega Bari centrale al quartiere San Paolo.

La testimonianza. «Come tanti i ragazzi della mia città – scrive una coratina di 19 anni - frequento l'Università a Bari, sono pendolare e per viaggiare usufruisco giornalmente del servizio bus\ferroviario. Oggi siamo arrivati in stazione centrale e ci è stato comunicato che le tratte ferroviarie erano soppresse e in alternativa potevamo prendere i bus sostitutivi.

Il colmo è stato trovare nello spiazzale antistante alla stazione gruppi numerosi di gente, tante persone che correvano su e giù per poter salire sui bus. Gli autisti, non hanno saputo fornire informazioni inerenti alle mete, facendoci aspettare sotto la pioggia. Ormai è un vero disastro viaggiare quotidianamente con questa linea, soprattutto considerando la somma di 72.90 euro che tutti paghiamo per usufruire del servizio».