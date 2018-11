"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

"Gestiva" un bazar della droga in largo Abbazia, in manette giovane coratino Copyright: n.c.

Svolgeva tutte le sue attività in casa, nei pressi di largo Abbazia, dove aveva allestito un vero e proprio bazar della droga.

Dopo diversi appostamenti, ieri pomeriggio C.L., 20 anni, è però stato scoperto e arrestato dai poliziotti della squadra giudiziaria del commissariato di Corato, grazie a una operazione realizzata in collaborazione con il reparto cinofili della Questura di Bari.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento all'interno del quale hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, divisi fra tre sacchi - di cui uno nascosto sotto la credenza e l’altro nell’intercapedine del tetto - e numerose bustine già pronte per essere vendute. L’operazione ha permesso di porre sotto sequestro anche l’attrezzatura utilizzata per il confezionamento, bilancini e oltre 300 sacchetti in plastica. Trovato anche denaro ritenuto essere provento dello spaccio, circa 130 euro in contanti.

Con riferimento all’attività di spaccio gestita dal giovane arrestato, altri due giovani sono stati invece denunciati per favoreggiamento personale.

I controlli, oltre al centro storico, hanno coinvolto anche la periferia del paese.

Nel rione Belvedere sono state ritrovate due auto rubate utilizzate come luogo in cui conservare la droga, per evitare di tenerla in casa. A una di essere erano state apposte targhe reale "pulite" appartenenti ad altri veicoli per evitare di dare nell'occhio. Entrambi i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.



Sempre nel tardo pomeriggio di ieri sono state effettuate anche diverse perquisizioni e controllati diversi soggetti, alcuni dei quali sono stati segnalati in Prefettura come assuntori.