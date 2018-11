La senatrice Piarulli nella Commissione parlamentare per la semplificazione

Giorgio D’Introno svela Monet: è lo sceneggiatore del nuovo film della Nexo Digital Foto e video

Attualità

L’intervista ad un coratino che lavora nello spettacolo dal 2003. Corato? «Rimane il mio luogo di nascita, ci vive tutta la mia famiglia. Tornerò per il prossimo Natale, come faccio sempre per fuggire dai ritmi delle grandi città»