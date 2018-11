Lampeggianti e agenti nel centro storico, scattano i controlli per le feste

Lampeggianti e agenti nel centro storico. Nel pomeriggio di ieri sono scattati i primi controlli predisposti dal commissariato di polizia di Corato in vista delle feste natalizie.

I poliziotti, una decina in tutto, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e numerose identificazioni non solo nella città vecchia, ma anche in tutte le strade limitrofe, incluse quelle in cui si può circolare solo a piedi.

Nel corso dei controlli mirati, sono stati passati al setaccio anche i sottani e i garage del borgo antico - nei quali spesso i ragazzi si ritrovano anche per consumare droga - oltre ad alcune sale giochi.

Pur dovendo fare i conti con un organico sempre più risicato, i controlli si intensificheranno con l'approssimarsi del periodo natalizio.