Esplosione nella notte, bomba carta sul sedile di un’auto

Ancora auto danneggiate nel buio della notte. Questa volta è accaduto in due luoghi distinti della città, a distanza di poche ore.

Poco prima di mezzanotte è esplosa una bomba carta posizionata sul sedile di una Fiat Punto: il veicolo era parcheggiato in via Luigi Tarantini. Il boato ha attratto l’attenzione dei residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine.

Intorno alle 5, invece, ha preso fuoco una Alfa Romeo Stelvio in sosta in piazza Simon Bolivar. Le fiamme sono state domate in breve tempo scongiurando il peggio.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto radiomobile di Trani che stanno conducendo le relative indagini.