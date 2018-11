Disagi sui treni Bari nord, l’Astip ai pendolari: «La vostra voce deve arrivare al Governo»

Alla voce piena di disapprovazione dei pendolari della Bari nord si unisce quella dell’Astip, l’Associazione strage dei treni in Puglia.

Dopo l’episodio di ieri pomeriggio, che ha visto i pendolari per due ore rimanere “ostaggio” dei vagoni di Ferrotramviaria a causa della mancanza di energia elettrica, la presidente dell’Astip Daniela Castellano ha firmato la nota che di seguito riportiamo integralmente per invitare tutti a manifestare i disagi giornalieri anche al Governo nazionale.

«Dopo il grave episodio accaduto nel tardo pomeriggio – scrivono dall’Astip - assistiamo, ancora una volta, ai disagi che crea la società Ferrotramviaria ai pendolari della Bari Barletta. Siamo inermi nel vedere una intera comunità abbandonata da tutte le Istituzioni, dal 12 luglio 2016, giorno in cui due treni si scontrarono frontalmente, portando alla morte 23 persone e provocando il ferimento di altre 51. Nonostante la società sia imputata con tutti i suoi dirigenti a vario titolo, continua a gestire la Bari Nord.

Siamo stanchi di vedere i nostri morti trattati come serie B, come siamo stanchi di essere, per Roma, soltanto il profondo Sud, quindi non meritevoli di far valere i nostri diritti.

Rivolgiamo pertanto questo appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, capi delle relative forze di maggioranza di questo governo, affinché ci aiutino a trovare presto delle soluzioni. Stesso appello alla Ministro del Sud Lezzi, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli. Chiediamo a tutti i pendolari di scrivere le difficoltà giornaliere che si vivono a questo indirizzo: segreteria.ministro@mit.gov.it. É arrivato il momento di dar voce a tutti».