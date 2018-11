Donna investita da un camion sui via Castel del monte Copyright: CoratoLive.it

Poco dopo le 10 di questa mattina una donna è stata investita da un camion lungo via Castel del monte.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante stava svoltando a destra in via Carlo Alberto mentre la donna era in procinto di attraversare la strada.

A parte un comprensibile spavento, fortunatamente la donna ha riportato solo alcune escoriazioni. Per soccorrerla è comunque intervenuta un'ambulanza del 118.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno bloccato il traffico per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi.