Nemmeno l’ufficio del custode del cimitero resta indenne dai tentavi di furto.

Durante la notte scorsa dei ladri hanno mandato in frantumi i vetri della porta di ingresso per entrare nell’ufficio e metterlo a soqquadro alla ricerca di qualcosa da portare via. Si ipotizza che i ladri sperassero di trovare del denaro.

Dopo le prime verifiche non risulta che sia stato portato via nulla. Sul luogo anche gli uomini del commissariato della polizia di Stato.