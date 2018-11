Via Gravina, auto sbanda in curva e finisce nel terreno delle gare di ciclocross Copyright: Metronotte

Si è temuto il peggio questa mattina in via Gravina. Diversi cittadini residente nella zona, percorrendo come di consueto la strada che porta dalla periferia al centro della città, hanno notato un’auto caduta nel terreno che di solito viene utilizzato per le gare di ciclocross.

Il veicolo era finito fuoristrada nelle primissime ore della giornata.

Stando alle informazioni attualmente a disposizione pare che il conducente dell’auto non abbia riportato ferite. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri. Sul luogo anche una pattuglia della Metronotte.

«Da tempo - dichiarano i residenti - ripetiamo quanto sia evidente la mancanza di guard-rail in quella curva».