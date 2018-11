Fiamme in via Sant’Elia, distrutta una Renault Copyright: CoratoLive.it

Ancora fiamme in città. Durante la notte appena trascorsa, intorno all’una, una Renault Scénic è andata completamente distrutta.

Era parcheggiata in via Sant’Elia, all’angolo con via Umberto 1. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri del reparto Radiomobile di Trani e le guardie giurate dell’Imevi. Non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso.