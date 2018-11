Via ai lavori di adeguamento: chiude il PalaLosito, al Comunale solo a porte chiuse

Campo comunale e Palazzetto chiudono (momentaneamente) i battenti. Questa mattina sono arrivate a tutte le società che utilizzano le due strutture (Polis, As Basket, Nuova Virtus, Nuova Matteotti, Usd Corato Calcio e Virtus Corato), le ordinanze di chiusure firmate dal dirigente del V° settore Paolo Milillo per consentire la realizzazione delle opere relative alla messa a norma gli impianti.

Per quanto concerne il PalaLosito, la chiusura avverrà lunedì prossimo quando avranno inizio i lavori per l'adeguamento dell'impianto antincendio. «Pertanto - si legge nella nota - in considerazione dell'interferenza fra gli interventi in progetto, sia all'esterno che all'interno del palazzetto, e il cantiere allestito dalla ditta esecutrice, tutte le attività programmate (allenamenti, partite ecc.) da codeste società saranno sospese a partire dalla suddetta data».

Sarà, quindi, una chiusura totale della struttura e le società dovranno organizzarsi per allenamenti e gare. L'As Basket Corato, ad esempio, si sposterà a Ruvo in attesa della fine dei lavori. Le prossime due gare ufficiali si giocheranno in trasferta, a Teramo e Senigallia.



Diversa la situazione del campo sportivo. «Sono in corso di esecuzione - è scritto nell'ordinanza - le prove di idoneità statica delle gradinate in struttura metallica e cemento armato e delle relative coperture, nonché della recinzione del terreno di gioco».

Restano quindi utilizzabili invece il manto erboso, la pista d'atletica e gli spogliatoi. Per questo ci si potrà allenare e si potrà giocare, ma soltanto a porte chiuse come farà domenica il Corato, impegnato nella gara casalinga con il Mesagne.



Al momento non sono stati fatti riferimenti alla data di riapertura degli impianti.