A fuoco la villa di un carabiniere, sul muro la frase «Ti devo ammazzare»

«Ti devo ammazzare». Con questa frase è stato "firmato" il grave atto compiuto ai danni di un carabinieri coratino in servizio ad Andria da circa 10 anni. Ignoti hanno incendiato la sua villa di campagna, dopo aver posizionato mobili e suppellettili al centro delle stanze.



L’episodio risale a domenica 4 novembre ma la notizia è trapelata solo oggi. I Carabinieri tengono ancora massimo riserbo sulla vicenda per non inquinare le indagini ancora in corso.

Nel momento in cui è stato appiccato il fuoco, la villa era fortunatamente disabitata. Ingenti però sono stati danni alla struttura. Secondo quanto accertato grazie al sopralluogo effettuato dai tecnici, l'incendio sarebbe stato appiccato in più punti.



È stato lo stesso militare ad accorgersi dell'accaduto, il mattino dopo.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Curione del tribunale di Trani e condotte dai carabinieri del reparto operativo di Bari. Tutte le ipotesi sono al vaglio dagli investigatori: forse un atto di sfida alle istituzioni o un preciso avvertimento rivolto al militare. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi della ritorsione. Non è escluso, inoltre, che possa essersi trattato di un atto vandalico o di uno scambio di persona.