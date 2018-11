Cacciava con richiamo illegale nel Parco, i Forestali denunciano 41enne

Un cacciatore è finito nella rete dei controlli a tutela del patrimonio faunistico del Parco Nazionale effettuati dai Carabinieri forestali coordinati dal Reparto Parco Nazionale Alta Murgia di Altamura.



Questa volta i militari della Stazione Forestale Parco di Ruvo di Puglia sono intervenuti in località “Sanzanelli” in agro di Corato dove, a seguito di monitoraggi e perlustrazioni, sono stati percepiti anomali e ripetuti versi di avifauna.

I successivi sopralluoghi hanno permesso di individuare occultato all’interno di uno zaino nascosto tra la vegetazione a margine del bosco, un richiamo acustico elettromagnetico in funzione che riproduceva e diffondeva il verso di Tordi. Tali mezzi utilizzati per attirare l’avifauna, non sono consentiti dalla normativa sull’esercizio venatorio configurando uno specifico illecito costituente reato.

I forestali hanno così raggiunto la postazione di caccia fino a sorprendere un cacciatore in chiaro esercizio venatorio, nel mentre si avvantaggiava dell’utilizzo del richiamo posto a poca distanza dal suo fucile.

Vista la flagranza di reato, i militari dopo aver identificato il soggetto, hanno posto sotto sequestro l’arma, le munizioni e la fauna abbattuta nonché il richiamo elettromagnetico.

L’uomo, un 41enne residente a Nocera Inferiore, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Trani per il reato di esercizio venatorio con mezzi non consentiti.