Trema la terra ad Altamura, forte scossa avvertita in città

Ancora una scossa avvertita in città, stavolta decisamente forte.

La terra ha tremato alle 13.45. Il terremoto ha registrato una magnitudo 3.5 con epicentro a circa cinque chilometri a Nord Est di Altamura, ad una profondità di 38 chilometri, come fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata particolarmente avvertita dalla cittadinanza: in alcuni quartieri della città i residenti anche sono scesi in strada. Non si segnalano, in ogni caso, danni a persone o cose.

Il sisma di oggi segue altre due scosse registrate due giorni fa a Barletta e Andria.