Traffico in tilt su viale Cadorna, scontro fra un bus e un’auto

Evidenti disagi questa sera in viale Cadorna, all’incrocio con via Paolucci, a pochi metri dalla stazione.

Per cause ancora da definire, intorno alle 19.30 un autobus è finito contro un’auto mandando in tilt il traffico. Fortunatamente non risulta che ci siano stati dei feriti.

Sul posto ben quattro pattuglie della polizia municipale per gestire il transito dei veicoli ed effettuare i rilievi del caso.