Stadio e palazzetto inagibili, il commissario: «Basta deroghe, subito i lavori di adeguamento»

«Sarà una decisione che solleverà parecchie critiche». Esordisce così il commissario prefettizio Rossana Riflesso sulla spinosa questione degli impianti sportivi comunali e dell'agibilità per pubblico spettacolo che permette alle società di poter disputare gare ufficiali.



Sia il palazzetto che il campo sportivo sono infatti inagibili. Fino ad oggi, per diversi anni, sono state concesse deroghe temporanee. Un'altra deroga - Corato-Casarano, partita di calcio disputata al Comunale il 21 ottobre scorso - è stata firmata dallo stesso commissario prefettizio, Rossana Riflesso. E un'ultima deroga è stata concessa per la gara Corato-Barletta in programma domenica prossima.

«Ma non intendo più proseguire sulla strada delle continue deroghe, ad un certo punto bisogna dire basta» ha sottolineato il vice prefetto. «Questa è una mia priorità». L'obiettivo, quindi, è effettuare quei lavori indispensabili per ottenere l'agibilità.

La situazione più semplice è quella del PalaLosito dove sono in corso le verifiche per l'agibilità della struttura. Questa mattina è stato effettuato il carotaggio del sottosuolo, mentre la settimana prossima verranno valutate le tribune. Una volta concluso questo passaggio, per avere l'autorizzazione servirà installare delle cisterne antincendio. In attesa che vengano realizzate, dovranno essere sostituite da camionette antincendio presenti ad ogni partita.

«I lavori per valutare gli interventi da effettuare ai fini del rilascio dell'agibilità sono cominciati ieri» ha spiegato il commissario. «Entro la fine di questa settimana incontrerò nuovamente la commissione di pubblico spettacolo per vedere cosa sarà emerso. Mi è stato detto che nel giro di pochissimo si dovrebbe riuscire a completare i lavori». Magari già per la sfida del prossimo 11 novembre tra As Basket e Pescara.

Più complesso l'iter per il campo sportivo comunale, dove gli interventi da effettuare sarebbero tanti e corposi.

«Ho chiesto il collaudo delle tribune, sinora effettuato solo per una delle tre strutture (settore ospiti in ferro, settore casa in ferro e settore casa in cemento). Non so se i tecnici ci riusciranno entro questa settimana. Sulla base di quanto mi verrà riferito in seguito alle verifiche tecniche in corso, convocherò nuovamente la commissione per avere un quadro più ampio della situazione e a quel punto non so cosa potrà succedere. Voglio che si stia tranquilli e si giochi in sicurezza. È chiaro che sarebbe stato meglio fare queste cose in estate, ma io sono arrivata adesso».

Dalle parole della Riflesso i tempi sembrano piuttosto lunghi, si tratterebbe addirittura di mesi d'attesa ma l'ultima parola spetta alla commissione di pubblico spettacolo che si esprimerà lunedì 12 novembre. In caso di esito negativo, il Corato calcio dovrebbe cercare una "casa" provvisoria nei comuni limitrofi.

Al momento dei lavori di verifica le società sportive che utilizzano le due strutture non potranno quindi accedervi, come da comunicazione ufficiale dello stesso commissario prefettizio. Al palazzetto già da oggi, al Comunale da lunedì prossimo. Le società - che non hanno ancora commentato la vicenda - sono alla ricerca di soluzioni immediate. Venerdì mattina ci sarà un incontro tra le parti.

L'ex sindaco Mazzilli, al termine del suo mandato, aveva approvato un progetto di 950 mila euro per adeguare lo stadio Comunale, progetto candidabile ai mutui “a tasso zero” dell’Istituto del Credito Sportivo con scadenza dicembre 2018. In quell'occasione dichiarò: «avremmo senz'altro richiesto il mutuo per realizzarlo (come fatto per il Campo alternativo), non sappiamo se ciò sarà fatto dalla gestione commissariale nei prossimi mesi, ma voglio tanto sperare di sì».

«Magari questo progetto potesse essere realizzato a breve» chiosa il commissario prefettizio. «Ma, visto il costo, senza un finanziamento difficilmente si potrà procedere. Nel frattempo il mio obiettivo è disporre interventi che possano garantire la sicurezza».