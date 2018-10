«La civiltà dei popoli si riconosce dal culto dei morti». Giova ricordarlo - pensando a “I Sepolcri” di Foscolo - quando manca poco al 2 novembre, giorno in cui si celebra le memoria di tutti i defunti. Tanti coratini, ancor più del resto dell’anno, nel prossimo fine settimana si recheranno a far visita alle tombe dei loro cari. Lo scenario che si troveranno davanti agli occhi non sarà di certo dei migliori.



Ancora una volta le telecamere di CoratoLive.it hanno ripreso lo stato dei luoghi del cimitero comunale.

Se da un lato fa piacere notare che le scale segnalate lo scorso anno sono state riparate, dall'altro numerosissimi sono gli altri interventi ancora da attuare.

Le immagini pubblicate nella galleria fotografica mettono in luce lo stato della parte più antica del cimitero: restano i cornicioni scorticati e gli intonaci “rosicchiati” dal tempo che passa. A tutto questo si aggiungono le fontane per cui urge un intervento di manutenzione e i servizi che di igienico hanno ben poco.

Più volte le pagine di CoratoLive.it hanno ospitato le segnalazioni dei lettori e dei movimenti politici sull’argomento. «È possibile andare al cimitero a trovare i propri cari e rischiare di rimanere colpiti da una scala che inspiegabilmente corre fuori dal binario?» chiedeva una lettrice nel 2015.

«Giorno dopo giorno i loculi diventano sempre più un pericolo per i visitatori» scriveva un altro cittadino nello stesso anno.