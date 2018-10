Guasto al passaggio a livello di via Trani, traffico in tilt Copyright: CoratoLive.it

Guasto al passaggio a livello di via Trani, traffico in tilt Copyright: CoratoLive.it

Guasto al passaggio a livello di via Trani, traffico in tilt Copyright: CoratoLive.it

Il paradosso è servito. Nella stazione di Corato non transitano treni ormai da un paio d'anni. Eppure questa mattina poco dopo le 13, il passaggio a livello di via Trani è rimasto chiuso a causa di un guasto, impedendo il transito dei veicoli.

Il disagio per gli automobilisti si è protratto per oltre mezz’ora. A segnalarlo alla redazione di CoratoLive.it è stato una lettrice che, in quel momento, si trovava a bordo di un autobus.

«Siamo rimasti bloccati a lungo, con bus e auto incolonnati - ha raccontato - in attesa che qualcuno, dopo svariate segnalazioni agli organi di competenza, arrivasse. In tutto saranno passati circa 40 minuti».