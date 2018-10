​Morì schiacciato da tubi di metallo, il Tribunale di Trani condanna due persone

Si è chiuso con due condanne e un’assoluzione il processo di primo grado per la morte di Cataldo Piccininni, l’operaio coratino di 34 anni rimasto schiacciato da grossi tubi di metallo mentre lavorava all’interno di un'azienda di Corato il 1° luglio 2011.

Due anni (pena sospesa) è la condanna decisa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani, Laura Cantore, per il titolare Giovanni Amorese; un anno e 4 mesi (pena sospesa) per Luigi Squeo, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; mentre è stato assolto (perché il fatto non sussiste) Raffaele Tritto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.



Cataldo Piccininni morì il 1° luglio 2011 schiacciato sotto un ammasso di grossi tubi di metallo che, con un muletto, stava posizionando su una scaffalatura. La grossa ‘balla’ di tubi, forse rimasta incastrata in qualche parte, venne giù da oltre due metri schiacciando il giovane, senza lasciargli scampo.

Con la sentenza di primo grado il giudice ha anche disposto per i due imputati condannati il pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di complessivi 40mila euro in favore dei genitori e della vedova di Piccininni, costituitisi parti civili nel processo; e ancora il risarcimento di tutti i danni sofferti da questi ultimi, da liquidarsi in sede civile; e il pagamento delle spese legali da loro sostenute per 3mila euro oltre oneri di legge.