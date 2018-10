Palazzo Gioia, il Comune ricorre alla Suprema Corte di Cassazione

Nuovo capitolo nella lunga storia giudiziaria relativa a Palazzo Gioia. Ieri mattina, sull’albo pretorio del Comune, è stata pubblicata la determina firmata dal dirigente Grazia Cialdella che affida al legale Angelo Clarizia l’incarico per la costituzione in giudizio del Comune dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

L’obiettivo è «l’impugnazione della sentenza n. 1163/2017 emessa dal Consiglio di Stato a conclusione del giudizio promosso dal Comune di Corato contro Giovanni Roberto». La sentenza (per leggerla basta cliccare qui), lo ricordiamo, stabilì che il palazzo dovesse tornare di proprietà di Roberto che l'aveva acquisito.



Il 9 ottobre, secondo quanto si apprende dalla determina, Clarizia dal suo studio legale che ha sede a Roma ha inviato al Comune una «relazione in merito alle possibili ed utili azioni da intraprendere anche relativamente all’opportunità per l’Ente di ricorrere ai previsti mezzi di impugnazione» con espressa «indicazione dei termini perentori previsti dalla legge».

Nella relazione si evidenziava inoltre «l’opportunità per il Comune di Corato di proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione». «Pur presentando profili di criticità risulta percorribile», si legge ancora nel documento, potrebbe essere sostenuta la tesi «dell’eccesso di potere giurisdizionale dal momento che il giudice di primo grado e poi quello di appello hanno inserito in modo arbitrario, nell’ambito di norme specifiche, un “nuovo” termine perentorio, non previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione, con l’inserimento anche di un dies a quo non disciplinato».

Per questo incarico legale il Comune ha impegnato 14.591,20 euro «in virtù dei rapporti consolidati con l’Ente e della già maturata conoscenza della questione oggetto di contenzioso», pur considerando «l’alto valore della controversia».