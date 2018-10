Incidente sulla tangenziale di Andria, ferito un coratino

Bellezza Con Skin Infusion addio agli inestetismi cutanei Le foto

L’obiettivo di Armonia estetica e benessere a Corato in via Masotti, 2/A è costruire la bellezza delle sue clienti giorno dopo giorno. Proprio per questo la titolare del centro estetico Armonia Maria Lastella, grazie all’esperienza pluriennale maturata nel settore dell’estetica,