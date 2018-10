Minacciati e derubati ogni giorno, anziani genitori chiamano la polizia: arrestato il figlio

Erano stanchi e impauriti dalle minacce sempre più frequenti e violente che il proprio figlio rivolgeva loro ogni giorno. Per questo, la scorsa settimana, una coppia di anziani genitori ha chiesto l’intervento della polizia di Stato a seguito dell’ennesima lite furiosa. Con l'accusa di estorsione aggravata e continuata, lesioni, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani. A firmare la convalida dell'arresto il pm di turno, De Luca. Il reo, di circa quarant’anni, è affetto da disturbi mentali riconosciuti dalla Asl che gli consentono anche di percepire una pensione di invalidità.

Il fatto. Come accadeva ormai da giorni, l'uomo si è recato a casa dei suoi genitori e - non vedendo esaudita la sua ennesima richiesta di denaro - ha strattonato sua madre per rubarle la borsa ed è andato via. La donna, stanca della situazione ormai ingestibile, d'accordo con il proprio marito ha chiesto l'intervento di una volante della polizia di Stato. Giunti sul posto gli agenti stavano acquisendo informazioni sul caso quando il 40enne - che da tempo non risiede più con i genitori - è tornato "a fargli visita".

Inizialmente tranquillo nonostante la presenza dei poliziotti, pochi minuti dopo l'uomo è andato in escandescenza: ha sollevato un pesante piatto di vetro ed ha minacciato di morte la madre e i presenti. Uno dei due agenti, per impedire che la donna potesse essere colpita, le ha fatto da scudo ed è rimasto ferito ad una spalla. Ne è scaturita una colluttazione e sono serviti diversi minuti per riuscire a bloccare il soggetto.

Necessario l'intervento degli operatori del 118 che hanno soccorso tutti i presenti: l'uomo è stato sottoposto a cure in grado di tranquillizzarlo; per i suoi genitori, a causa della violenza subita, i medici dell'ospedale hanno indicato una prognosi di alcuni giorni; per i poliziotti, che hanno riportato lesioni e contusioni, ben 15 giorni di prognosi.