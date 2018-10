Crac Faville, condannato Antonio Ferri

Una condanna per il crac delle società che gestivano i negozi “Faville”, specializzati nella vendita di prodotti per la casa.

Nella vicenda, emersa in seguito alle indagini della guardia di finanza, erano coinvolti i fratelli Antonio, Francesco e Riccardo Ferri, già implicati nella bancarotta dell’impero del no food “Ferri” (e condannati in secondo grado nell’aprile 2017).

Al termine del processo di primo grado per il crac Faville, il Tribunale collegiale di Trani - presieduto da Marina Chiddo - ha emesso una sola condanna nei confronti di Antonio Ferri (considerato amministratore di fatto delle società) a 4 anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; ha assolto, invece, dagli stessi reati i fratelli Riccardo e Francesco, così come Lorenzo Martufi (legale rappresentante delle società coinvolte da metà 2008 fino al fallimento).

Assolti dall’accusa di ricettazione (di alcuni registratori di cassa) Rosa Ragone e Carmine Nicoletti; mentre è andata prescritta l’accusa di truffa contestata ai fratelli Riccardo e Francesco Ferri, nonché a Lorenzo Martufi e Michele Ficco; dichiarati, infine, estinti per morte del reo i reati contestati a un ottavo imputato. Antonio Ferri invece dovrà anche risarcire i danni in favore della curatela fallimentare, da liquidarsi in separata sede.